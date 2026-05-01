1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

BJP के विधायक जी ‘6 हजार’ महिलाओं को कराएंगे ‘खाटू श्याम’ के दर्शन

Shree Khatu shyam darsan: महिलाओं का पहला जत्था 2 मई को रवाना होगा। प्रभारी दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू व्यवस्था के लिए विधायक के साथ 100 से अधिक पुरुष कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 01, 2026

Shree Khatu shyam darsan

Shree Khatu shyam darsan (Photo Source: Social Media)

Shree Khatu shyam darsan: महिलाओं की आस्था और धार्मिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु सनातनी विधायक ने बड़ा कदम उठाया है। वे 6 हजार महिलाओं से ज्यादा महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा मातृशक्ति खाटू श्याम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से 6000 से अधिक महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराए जाएंगे यात्रा को चार चरणों में होगी। विधानसभा 3 के चारों मंडलों से 1500-1500 महिलाओं का पंजीयन कर उन्हें यात्रा में शामिल करेंगे।

सुचारू व्यवस्था के लिए शामिल होंगे 100 पुरुष

जानकारी के अनुसार राजेंद्र धारकर मंडल की महिलाओं का पहला जत्था 2 मई को रवाना होगा। प्रभारी दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुचारू व्यवस्था के लिए विधायक के साथ 100 से अधिक पुरुष कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल होंगे।

पंजीयन एवं यात्रा व्यवस्था में दिनेश वर्मा, बंटी वर्मा, रूपाली पेंढ़ारकर, भावना चौधरी, शिव वर्मा, जयंत पांचाल, पिंकी बागड़ी, संजय कौशिक, दीपेश पचौरी एवं शिवपाल ने अहम भूमिका निभाई है। इस यात्रा में जाने वाली महिलाओं को विदाई देने के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहितअनेक जनप्रतिनिधि रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे।

राजस्थान में है मंदिर

श्री खाटू श्याम जी का राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इन्हें 'हारे का सहारा', 'शीश के दानी' और 'लखदातार' जैसे नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने कलियुग में इन्हें अपने नाम (श्याम) से पूजे जाने का वरदान दिया था। यहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुख्य मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड बहुत पवित्र माना जाता है, जहां से शीश प्रकट हुआ था।

मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में निराश या हार चुका हो, बाबा श्याम उसकी रक्षा करते हैं और उसे विजय दिलाते हैं। महाभारत के दौरान, वीर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें कलियुग में अपने नाम (श्याम) से पूजे जाने का वरदान दिया।

ये हैं मुख्य बिंदु

-आस्था और धार्मिक सहभागिता को बढ़ावा ।
-इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा किया जा रहा आयोजन ।
-कराएंगे 6000 से अधिक महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन ।
-विदाई देने के लिए पहुंचेगे कई मंत्री, विधायक औक सांसद ।
-2 मई को रवाना होगा महिलाओं का पहला जत्था ।

ये भी पढ़ें

जबलपुर क्रूज हादसे पर PM दुखी, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रूपए
जबलपुर
Jabalpur Boat Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 May 2026 04:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / BJP के विधायक जी ‘6 हजार’ महिलाओं को कराएंगे ‘खाटू श्याम’ के दर्शन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अपनी ही सरकार से ‘मंत्री जी’ की नाराजगी… मुख्यमंत्री के आने से पहले ही कार्यक्रम से हुए रवाना

Minister Kailash Vijayvargiya
इंदौर

सोनम की जमानत पर एमपी में गरमाई सियासत, बीजेपी महिला नेता का बड़ा बयान

Usha Thakur on sonam Raghuvanshi bail
इंदौर

पुलिस की इस एक गलती ने दिलाई सोनम रघुवंशी को जमानत! कोर्ट में उठे सवाल

Police Error Secures Bail for Sonam Raghuvanshi in Raja Raghuvanshi Murder Case MP News
इंदौर

MP News: जन्मदिन का केक-गिफ्ट लेकर घर लौटे तो बेटी फांसी पर लटकी मिली

indore
इंदौर

इंदौर सट्टा बाजार ने की भविष्यवाणी, बंगाल और असम में बनेगी किसकी सरकार?

Indore Satta Bazar
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.