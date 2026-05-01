BJP के विधायक जी ‘6 हजार’ महिलाओं को कराएंगे ‘खाटू श्याम’ के दर्शन

Shree Khatu shyam darsan: महिलाओं की आस्था और धार्मिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु सनातनी विधायक ने बड़ा कदम उठाया है। वे 6 हजार महिलाओं से ज्यादा महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा मातृशक्ति खाटू श्याम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से 6000 से अधिक महिलाओं को खाटू श्याम के दर्शन कराए जाएंगे यात्रा को चार चरणों में होगी। विधानसभा 3 के चारों मंडलों से 1500-1500 महिलाओं का पंजीयन कर उन्हें यात्रा में शामिल करेंगे।