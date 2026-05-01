अपनी ही सरकार से ‘मंत्री जी’ की नाराजगी… मुख्यमंत्री के आने से पहले ही कार्यक्रम से हुए रवाना

नगरीय प्रशासन मंत्री(Minister Kailash Vijayvargiya) की अपनी सरकार से कथित नाराजगी कई बार पहले भी चर्चा का विषय बनती रही है। बुधवार को जलूद में सोलर प्लांट का लोकार्पण हुआ। बताया जा रहा है कि विजयवर्गीय इंदौर में ही थे, फिर भी आयोजन से दूरी बना ली। इससे पहले भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के दौरान भी इस तरह का वाकया हो चुका है। निजी स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण में मंत्रीजी मौजूद थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के आने का समय हुआ उस दौरान वहां से रवाना हो गए। यह एक बार नहीं हुआ है, कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं।