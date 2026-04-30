इंदौर सट्टा बाजार ने की भविष्यवाणी, बंगाल और असम में बनेगी किसकी सरकार?

सटोरिए भाजपा को 145 से 161 सीट दे रहे हैं और ममता की टीएमसी पार्टी की 121 से 145 सीटें बताई जा रही हैं। इसमें भी सटीक आंकड़े पर दांव लग रहे हैं। जिसके तहत 148 सीटें आना वहीं 151 नहीं मिलेंगी बता रहे हैं। देखा जाए तो सट्टा बाजार द्वारा भाजपा को बहुमत दिया गया है। इसी प्रकार असम की कुल 126 सीट में भाजपा को 88 से 91 दी जा रही हैं जो बंपर बहुमत बता रही है। सटोरियों का कहना है कि, 88 सीटें आएंगी, 91 नहीं आएंगी, जिस पर दांव लगाया जा सकता है।