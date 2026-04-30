राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़, जल्द रद्द होगी सोनम की जमानत !

आरोपी सोनम रघुवंशी की रिहाई को लेकर राजा के परिवार ने सोनम के परिजन पर उससे मिले होने का आरोप लगाए थे। इन आरोपों पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है कि सोनम को जमानत दिलाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं है। पिताजी शिलॉन्ग से इंदौर के लिए निकल चुके हैं। कोर्ट ने कहा था कि सोनम की रिहाई के वक्त घर का कोई सदस्य मौजूद होना चाहिए। जिस दिन जमानत मिली, उसी दिन फोन आया था तो जाना पड़ा। हमारा परिवार बिखर गया है। हम सब तरफ से अकेले हो गए हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है। धीरे-धीरे मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है।