कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा से आई चौंकाने वाली जानकारी, BJP फिसड्डी !

प्रदेश भाजपा ने कल प्रशिक्षण वर्ग को लेकर भोपाल में बैठक बुलाई थी। 31 मई तक दो दिनी वर्ग करने का कहा गया है। इसको लेकर कुछ दिशा और निर्देश भी दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी जनप्रतिनिधि यानी सांसद, विधायक और महापौर को वर्ग में रात्रि विश्राम करना अनिवार्य होगा। इस बात की भी चिंता की जाए कि कोई रात को वर्ग छोड़कर घर नहीं जाए। आमतौर पर सभी वर्गों में अधिकांश नेता गायब हो जाते हैं जिसमें जनप्रतिनिधि सबसे आगे रहते हैं। इधर, इंदौर का वर्ग 300 कार्यकर्ताओं का होगा जिसमें प्रदेश व नगर पदाधिकारियों के साथ मंडल अध्यक्ष व महामंत्री, मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी व नगर अध्यक्ष व संयोजक, मंडल प्रभारियों के साथ प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जाएगा। वर्ग में करीब 12 सत्र होंगे जिसमें रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सुबह योग भी होंगे।