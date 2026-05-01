सोनम की जमानत पर एमपी में गरमाई सियासत, बीजेपी महिला नेता का बड़ा बयान

उषा ठाकुर ने सीधे तौर पर केस की जांच के साथ ही इसमें लगाई गई धाराओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई कि इतने गंभीर मामले में इस तरह की धाराएं लगाई गईं कि जिससे आरोपी को जमानत मिल गई। उषा ठाकुर का कहना था कि 'अगर जघन्य अपराधों में आरोपी इस तरह आसानी से छूटने लगेंगे, तो यह पूरे सिस्टम के लिए धिक्कार की बात है।'