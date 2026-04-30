MP News: जन्मदिन का केक-गिफ्ट लेकर घर लौटे तो बेटी फांसी पर लटकी मिली

बुधवार देर शाम को जब परिजन वंशिका के बर्थ-डे का केक और गिफ्ट लेकर वापस लौटे तो घर के कमरे में वंशिका फांसी पर लटकी हुई थी। बेटी को फांसी के फंदे पर झूलता देख परिजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट न मिलने की जानकारी मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका वंशिका के पिता ऑटो मैकेनिक हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।