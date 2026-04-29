एमपी के एयरपोर्ट से उड़ेंगे ए-320 जैसे बड़े विमान, जल्द शुरु होगा प्रोजेक्ट

Rewa Airport- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक विमानन नीति-2025 लागू की गई है। इसके अंतर्गत हवाई यात्राओं के विकास और माल ढुलाई के कार्य को तेज, सस्ता और सुगम बनाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। नीति के तहत घरेलू मार्ग के लिए 10 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए भी 30 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इसी क्रम में प्रदेश के नवनिर्मित रीवा एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाई जा रहीं हैं। इसका अपग्रेडेशन कर एयरपोर्ट को ए-320 जैसे बड़े विमानों की उड़ान के लायक विकसित किया जा रहा है।