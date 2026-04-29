एमपी में नर्मदा किनारे एक तीर्थस्थल डेवलप करेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार नर्मदा किनारे एक तीर्थस्थल डेवलप करेगी। इस तीर्थ स्थल का निर्माण हीरापुर में राजा हिरदेशाह लोधी के नाम से किया जाएगा। राजधानी भोपाल में भेल के जंबूरी मैदान में राजा हिरदेशाह लोधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राजा हिरदेशाह का संघर्ष कोर्स में शामिल करने की भी बात कही। मंगलवार को अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा, राजा हिरदेशाह शोध संस्था और गोंड महासभा की ओर से शौर्य यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे।