एमपी में नर्मदा किनारे एक तीर्थस्थल डेवलप करेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार नर्मदा किनारे एक तीर्थस्थल डेवलप करेगी। इस तीर्थ स्थल का निर्माण हीरापुर में राजा हिरदेशाह लोधी के नाम से किया जाएगा। राजधानी भोपाल में भेल के जंबूरी मैदान में राजा हिरदेशाह लोधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राजा हिरदेशाह का संघर्ष कोर्स में शामिल करने की भी बात कही। मंगलवार को अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा, राजा हिरदेशाह शोध संस्था और गोंड महासभा की ओर से शौर्य यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे।
शौर्य यात्रा में सीएम मोहन यादव ने कहा कि राजा हिरदेशाह लोधी 1842 की क्रांति के महानायक थे। उनकी शौर्य गाथा आज भी बुंदेला, लोधी समाज के नाटक, लोकगीतों के साथ लाखों हृदय में जीवित है। उनका जीवन सबके लिए प्रेरणादायी और आदर्श है। सरकार उनके संघर्ष और आजादी में उनके योगदान पर शोध कराएगी। घटनाक्रम को लिपिबद्ध कर शिक्षा विभाग के कोर्स में शामिल किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजा हिरदेशाह लोधी की याद में एक तीर्थस्थल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नर्मदा किनारे हीरापुर में राजा हिरदेशाह के नाम से तीर्थ स्थल का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की विरासत और क्रांतिकारियों के सम्मान में निरंतर गतिविधियां संचालित कर रही है। रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कृषक कल्याण वर्ष मनाने की पहल की है। महान सम्राट विक्रमादित्य पर भी शोध संस्थान बनाया गया है।
प्रदेश सरकार सांस्कृतिक पुनरोत्थान के लिए संकल्पित है। इसीलिए प्रत्येक नगरीय निकाय में सर्व सुविधायुक्त भव्य गीता भवन बनाए जा रहे हैं। सभी जनपदों में एक-एक वृंदावन ग्राम भी तैयार किए जा रहे हैं।
सीएम डॉ. यादव ने शौर्य दिवस कार्यक्रम में राजा हिरदेशाह के संघर्ष गाथा पर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे।
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सामाजिक जीवन में शिक्षित होने के साथ संस्कारित बनने का संकल्प भी लेना चाहिए। उन्होंने राजा हिरदेशाह के संघर्ष बताते हुए कहा, लोधी समाज समर्थ है। समाज के युवाओं को साहसी, समर्थ, शिक्षित व संस्कारवान बनने की जरूरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक लोग मौजूद थे।
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