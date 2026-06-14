एमपी में Monsoon 2026 का ट्रांजिशन पीरियड, कब होगी झमाझम बारिश?

मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र नायक बताते हैं कि 13 जून तक के आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि मध्यप्रदेश मानसून के संक्रमण काल से गुजर रहा है। ग्वालियर-चंबल, विदिशा और महाकौशल के कई जिलों में वर्षा सामान्य से कई गुना अधिक रही है, जबकि मालवा, निमाड़ और पश्चिमी भाग अभी भी वर्षा की प्रतीक्षा में हैं। मानसून के प्रारंभिक चरण में इस प्रकार का असमान वितरण सामान्य होता है। यदि अगले कुछ दिनों तक नमी की आपूर्ति बनी रहती है तो प्रदेश में वर्षा का संतुलन तेजी से बेहतर हो सकता है।