ट्विशा शर्मा मौत मामला, समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत सुनवाई पर उठे सवाल

बता दें कि, ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत को एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। केस में पुलिस के साथ साथ सीबीआई जांच भी जारी है, फिर भी केस की मिस्ट्री अबतक अनसुलझी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया था और तब से CBI इस केस की जांच में जुटी हुई है। अभी भी सीबीआई इस केस में जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में मृतका ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ और सास गिरिबाला को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी जमानत पर सुनवाई 16 जून को होनी है। इस हाई-प्रोफाइल केस पर देशभर की निगाहें बनी हैं। लोग जांच एजेंसी के निष्कर्श और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।