FIRE Safety को लेकर सख्ती, FIRE TAX लेने की तैयारी में एमपी सरकार, जल्द आएगा बिल

विधेयक के मसौदे के अनुसार, आग बुझाने के दौरान यदि कोई भवन, दीवार या अन्य संरचना बचाव कार्य में बाधा बनती है तो फायर अमला उसे तोड़ सकेगा। इसके लिए संबंधित परिसर में प्रवेश करने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। वहीं आवासीय परिसर के मालिकों को फायर टैक्स भी देना होगा। नगरीय विकास विभाग द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।