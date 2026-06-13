इस साल जामुन से लदे हैं पेड़, जानें कैसा रहेगा Monsoon 2026? एमपी में झमाझम बारिश या सूखे का संकेत

MP Monsoon 2026: मध्यप्रदेश में मानसून की औपचारिक दस्तक भले ही अभी कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो, लेकिन 13 जून 2026 की मौसमी परिस्थितियां स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि प्रदेश का वातावरण तेजी से बदल रहा है। मानसून तारी होने को है। रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट, हवा में बढ़ती नमी और कई जिलों में हुई बारिश यह संदेश दे रही है कि तपती गर्मी और उमस का दौर जल्द ही खत्म होने को है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने का समय आ गया है। वैज्ञानिकों की भाषा से इतर एमपी के बुजुर्गों का कहना है कि इस बार जामुन के पेड़ों पर खूब फल लगे हैं, इनकी डालियां फलों के बोझ से झुकी हैं।