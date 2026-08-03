Bhopal news: हाथ में कलावा पहना, बोला- ‘आई लव यू…’, 785 किमी. दूर ले जाकर उगला सच

जानकारी के लिए बता दें कि निशातपुरा थाना क्षेत्र में युवक सोशल मीडिया के जरिए झूठी पहचान बताकर युवती से दोस्ती, प्यार करके आई लव यू बोला। बाद में शादी का झांसा देकर 785 किमी. दूर दिल्ली ले जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकी देने लगा। पुलिस को शिकायत में युवती ने बताया कि एक साल पहले उसकी पहचान इंस्टाग्राम पर खुद को क्रिस जैन बताने वाले युवक से हुई थी। आरोपी ने खुद को हिंदू और संपन्न परिवार का सदस्य बताकर भरोसा जीता। उसने कई बार मां से भी फोन पर बात कराई। इसके बाद युवक करोंद इलाके में एक मिठाई की दुकान पर काम करने लगा और हाथ में कलावा पहनकर खुद को हिंदू बताता रहा।