Panna News: फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के सामने 800 फीट नीचे बृहस्पति कुंड में गिरा सुखेंद्र, सेल्फी लेते वक्त हादसा

Panna Friendship Day Selfie Accident: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के साथ मानसूनी पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड की खूबसूरती निहारने पहुंचे युवक सुखेंद्र के लिए सेल्फी का शौक जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गया। रविवार दोपहर सेल्फी लेते समय सुखेंद्र अचानक अनियंत्रित होकर करीब 800 फीट नीचे गहरे कुंड में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद दोस्तों में चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद एसडीईआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। टीम देर शाम तक युवक की तलाश में जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी।