शराबी ने पन्ना के बाजार में अंधाधुंध भगाई पुलिस की गाड़ी, 200 मीटर तक घसीटी बाइक, 14 घायल, दो गंभीर

Drunken man steals police car: मध्य प्रदेश के पन्ना में एक शराबी ने पुलिस की गाड़ी से ऐसा उत्पात मचाया की इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रैपुरा थाना परिसर में उस समय सनसनी फैल गई, जब नशे में धुत युवक पुलिस का वाहन लेकर फरार हो गया। देखते ही देखते वह भीड़भाड़ वाले हाट बाजार में तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने लगा, जिसमें अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों को टक्कर लगी, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी को पीटने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाते हुए लॉकअप में बंद किया।