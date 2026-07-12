Ken Betwa Link Project: आमरण अनशन से बिगड़ी तबीयत, पन्ना में आदिवासी महिलाओं ने बताई अपनी पीड़ा

अमित भटनागर का कहना है कि यदि सरकार स्वयं कानून का पालन नहीं करेगी तो आम नागरिक न्याय के लिए कहां जाएंगे। आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि आमरण अनशन के छह दिन पूरे होने के बावजूद अमित भटनागर का नियमित चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया गया। प्रशासन का यह रवैया असंवेदनशीलता को दर्शाता है। आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों ने मांग की, अनशनकारी के स्वास्थ्य की तत्काल चिकित्सकीय जांच कराई जाए।