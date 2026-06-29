पन्ना में एक ही परिवार को दूसरी बार मिला ‘हीरा’, लाखों में है जेम-क्वालिटी हीरे की कीमत

राकेश को हीरा मिलने के बाद उनके परिवार से जुड़ा एक और रोचक तथ्य सामने आया। वो तथ्य ये है कि करीब दो साल पहले यानी साल 2024 के जुलाई महीने में राकेश के पिता चुनुवादा गौड़ को भी 19.22 कैरट का हीरा मिला था। चुनवादा को कृष्णा कल्याणपुर पटी बजरिया में खदान में खुदाई के दौरान ये हीरा मिला था। उस समय इस हीरे की कीमत 93 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए के बीच बताई गई थी। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी इस जमीन से जुड़े परिवार ने मेहनत नहीं छोड़ी। राकेश का कहना है कि इस बार मिलने वाले पैसों से भी वे आगे नई खदान लगाकर अपनी किस्मत आजमाते रहेंगे।