29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना में एक ही परिवार को दूसरी बार मिला ‘हीरा’, लाखों में है जेम-क्वालिटी हीरे की कीमत

Brilliant Gem-Quality diamond- दो साल बाद पन्ना में अड्डीवासी परिवार दूसरी बार चमकी किस्मत। खुदाई के दौरान मिला उज्जवल किस्म का 11.19 कैरट का हीरा।
2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Akash Dewani

Jun 29, 2026

laborer found brilliant gem-quality diamond panna mines worth lakhs

Laborer found Diamond- पन्ना में मजदूर को मिला 11.19 कैरट का हीरा (फोटो सोर्स- Patrika)

Laborer found Diamond- मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धरती ने फिर एक गरीब परिवार को लखपति बना दिया, वो भी एक नहीं दो बार। सोमवार को एक आदिवासी परिवार की उस समय किस्मत चमक गई जब खुदाई के दौरान मजदूरी का काम करने वाले एक सदस्य को उज्जवल किस्म का हीरा मिला। इस हीरे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इसमें मजे की बात ये है कि करीब दो साल पहले भी इसी परिवार के एक सदस्य को दूसरी जगह खुदाई के दौरान हीरा मिला था। उस हीरे की कीमत करीब 93 लाख रुपए थी।

खुदाई के दौरान मजदूर को मिला हीरा

सोमवार को अहिरगुवा कैंप की उथली हीरा खदान में खुदाई का कार्य करने के दौरान राकेश गौड़ पिता चुनुवादा गौड़ निवासी अहिरगुवा को जमीन से बाहर निकली एक चमकती हुई चीज़ दिखी। राकेश ने जब मिट्टी हटाई तो उसे 1 उज्ज्वल किस्म का हीरा मिला। हीरा मिलते ही राकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। वह तुरंत हीरा लेकर हीरा कार्यालय पहुंचा जहां, अधिकारी ने उसे बताया कि यह 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा(Brilliant Gem-Quality Diamond) है। इसकी कीमत 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच है। हीरे को कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जिसे आगामी शासकीय नीलामी में रखा जाएगा।

दो साल चल रही हीरा ढूंढने की मशक्कत

बताया जा रहा है कि राकेश करीब दो साल से हीरा मिलने की तलाश में था जिसके लिए वह रोज खुदाई का काम करता था। राकेश गौड़ ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने भाइयों और रिश्तेदारों के साथ खदान लगाई थी और मात्र 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें यह बड़ी कामयाबी मिली।

दो साल पहले पिता को मिला था हीरा

राकेश को हीरा मिलने के बाद उनके परिवार से जुड़ा एक और रोचक तथ्य सामने आया। वो तथ्य ये है कि करीब दो साल पहले यानी साल 2024 के जुलाई महीने में राकेश के पिता चुनुवादा गौड़ को भी 19.22 कैरट का हीरा मिला था। चुनवादा को कृष्णा कल्याणपुर पटी बजरिया में खदान में खुदाई के दौरान ये हीरा मिला था। उस समय इस हीरे की कीमत 93 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए के बीच बताई गई थी। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी इस जमीन से जुड़े परिवार ने मेहनत नहीं छोड़ी। राकेश का कहना है कि इस बार मिलने वाले पैसों से भी वे आगे नई खदान लगाकर अपनी किस्मत आजमाते रहेंगे।

CBI जांच से बचने, बैंककर्मी ने खुद के दिल पर मारी गोली, विदिशा के गोल्ड लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला

ये भी पढ़ें
SBI gold loan fraud bank employee shot himself CBI investigation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में एक ही परिवार को दूसरी बार मिला ‘हीरा’, लाखों में है जेम-क्वालिटी हीरे की कीमत

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिर-सीने में भालू ने किए जानलेवा वार, लहूलुहान हालात में बुजुर्ग महिला खुद चलकर पहुंची अस्पताल, पन्ना में वन विभाग एक्टिव

elderly woman survives Bear Attack after fatally injured walking two kilometers
पन्ना

Marriage Fraud: पन्ना में दुल्हन सुहागरात पर किसी और से फोन पर कर रही बात, पति ने सुना तो रह गया हैरान

PANNA
पन्ना

हॉस्टल में सोती रह गई डॉक्टर की बेटी, रूम पार्टनर ने बताई रात की घटना, पवई में शोक

Srishti Mishra from Pawai remained asleep in her Prayagraj hostel
पन्ना

पन्ना में नोएडा की महिला मालामाल, मिला अनोखे किस्म का ‘हीरा’, लाखों में है कीमत

Noida woman found brilliant quality diamond worth lakh panna mines
पन्ना

Couple Death: पन्ना में कमरे से आई चीख-पुकार,पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से उजड़ा परिवार

panna
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.