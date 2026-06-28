CBI जांच से बचने, बैंककर्मी ने खुद के दिल पर मारी गोली, विदिशा के गोल्ड लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला

बताया गया कि मनोज एसबीआई बैंक का कर्मचारी है। जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच के बाद दो लोगों अमित सोनी और आशीष सोनी को आरोपी बनाया है। मनोज सोनी को जांच एजेंसी द्वारा आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच के दायरे में शामिल है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जांच के दायरे में आने के बाद संभवतः उनसे पूछताछ भी की गई थी। आगे की जांच में कुछ बड़े खुलासे की आशंका या दहशत के कारण यह कदम उठाया गया हो, ऐसी आशंका प्रतीत हो रही है। इस मामले में कोतवाली पुलिस का कहना है कि मनोज सोनी द्वारा बंदूक से खुद को घायल करने का मामला सामने आया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि किस बंदूक से यह घटनाक्रम किया गया है। हालांकि घटना स्थल करारिया थाना का बताया गया है। आगे की जांच करारिया पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल मनोज सोनी का भोपाल में इलाज चल रहा है।