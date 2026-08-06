Vidisha news: ‘मुझे मत छोड़ो मां…’, दूध पिलाकर बेसहारा छोड़ गई मां, फरिस्ता बनकर आए एसपी साहब

इसी दौरान मौके से गुजर रहे एसपी रोहित काशवानी ने बच्ची को एक युवक के साथ सुरक्षित अपने वाहन में बैठाया और जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बच्ची की जांच कर उसे निगरानी में रखा है। बच्ची फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल के एसएनसीयू में रखा गया है। पुलिस ने अज्ञात महिला और उसके साथ गए पुरुष की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बच्ची को किन परिस्थितियों में छोड़ा गया और उसके माता-पिता कौन हैं।