नशे के खिलाफ यह पहल बताती है कि बदलते दौर में पुलिस सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने वाली संस्था की भूमिका भी निभा रही है। “नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0” अभियान इसी संदेश को मजबूत करने की कोशिश है कि नशे के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई जागरूकता और जनभागीदारी से ही जीती जा सकती है। बता दें कि इन दिनों मध्यप्रदेश में पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' इस अभियान को नाम दिया गया है और प्रदेश के हर जिले में पुलिस अधिकारी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं।