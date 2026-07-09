रूस से आकार डॉक्टर बनी शिवानी, पा लिया मुकाम

Shivani Raghuvanshi Success Story: कभी भाई के निधन का गहरा दर्द, कभी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां, तो कभी भविष्य को लेकर उठते सवाल। इन सभी कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ ग्राम गुलाबगंज की बेटी शिवानी रघुवंशी ने साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। किसान कमल सिंह रघुवंशी की पुत्री शिवानी ने एफएमजीई-2026 की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनकी उपलब्धि ने न केवल परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। एफएमजीई में देशभर से 37 हजार 448 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें केवल 4 हजार 635 परीक्षार्थी ही सफलता प्राप्त कर सके। ऐसे कठिन प्रतिस्पर्धी माहौल में शिवानी का चयन उनकी वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है।