नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन, विदिशा में 1.80 करोड़ का ‘जहर’ जब्त, 5 राज्यों से आ रही खेप

हाल ही में एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर उसे ध्वस्त किया गया। बीते ढाई वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 107 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 156 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 21 वाहन भी जब्त किए हैं। इनमें 14 बाइक, दो स्कूटी और पांच कार शामिल हैं। जब्त वाहनों की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि बढ़ती मांग और आसान उपलब्धता चुनौती बनी हुई है। जबकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से समस्या का समाधान संभव नहीं है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर जागरूकता की लड़ाई भी लडऩी होगी।