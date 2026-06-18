“एमपी के 1.53 करोड़ लोग परेशान, कर रहे पलायन”- जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

Jitu Patwari- देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज मध्यप्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रहीं हैं। वे 18 से 22 जून तक मध्यप्रदेश प्रवास पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। गुरुवार को वे इंदौर पहुंचेंगी और इसके बाद बैतूल में एम्पावरमेंट ऑफ ट्रायबल सोसायटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगी एवं आरती में शामिल होंगी। प्रदेश के दौरे को देखते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें पत्र लिखा है। इसमें एमपी के करीब 1.53 करोड़ आदिवासी लोगों की समस्याओं से अवगत कराया है।