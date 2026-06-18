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“एमपी के 1.53 करोड़ लोग परेशान, कर रहे पलायन”- जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

Jitu Patwari letter to President Droupadi Murmu- जनजातीय, योग के आयोजन में होंगी शामिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, कांग्रेस ने आदिवासियों की समस्याएं उठाई

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भोपाल

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deepak deewan

Jun 18, 2026

Jitu Patwari wrote a letter to President Droupadi Murmu

Jitu Patwari- Photo Source Patrika.com

Jitu Patwari- देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज मध्यप्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रहीं हैं। वे 18 से 22 जून तक मध्यप्रदेश प्रवास पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। गुरुवार को वे इंदौर पहुंचेंगी और इसके बाद बैतूल में एम्पावरमेंट ऑफ ट्रायबल सोसायटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगी एवं आरती में शामिल होंगी। प्रदेश के दौरे को देखते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें पत्र लिखा है। इसमें एमपी के करीब 1.53 करोड़ आदिवासी लोगों की समस्याओं से अवगत कराया है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के स्वागत की जबर्दस्त तैयारी की है। शासन ने संबंधित स्थानों पर अगवानी एवं विदाई के लिए मिनिस्टर-इन- वेटिंग नामित किए हैं।

इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि महामहिम स्वयं आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि आपकी संवेदनशीलता और संवैधानिक प्रतिबद्धता इस महत्वपूर्ण विषय को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में भूमिका निभाएगी। जीतू पटवारी ने पत्र में कहा कि आज आवश्यकता योजनाओं की घोषणा की नहीं, बल्कि संवैधानिक न्याय की भावना को धरातल पर उतारने की है।

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Published on:

18 Jun 2026 10:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / “एमपी के 1.53 करोड़ लोग परेशान, कर रहे पलायन”- जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

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