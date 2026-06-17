ट्विशा केस: “मनोरोगी थी बहू, हमने कराया इलाज”, सास गिरिबाला ने मांगा दवाइयों का सीजर मेमो

Twisha Sharma ट्विशा शर्मा डेथ केस Twisha Sharma death case में आरोपी सास भोपाल की पूर्व जिला गिरिबाला सिंह और मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून बढ़ गई है। मंगलवार को दोनों को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। केस में कोर्ट रूम में एक बार फिर गरमागरम बहस हुई। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानि पूरे 3 घंटों तक सुनवाई चली। मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह अपनी बहू ट्विशा के मनोरोगी होने की बात पर खासा जोर दे रही हैं। कोर्ट में भी यह बात तब साबित हुई जब उन्होंने ट्विशा शर्मा की मानसिक रोग की सीबीआई द्वारा जब्त दवाइयों का सीजर मेमो उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने गिरिबाला सिंह का यह अनुरोध मंजूर भी कर लिया। उनकी अन्य मांगें सीबीआई कोर्ट ने ठुकरा दीं। हालांकि गिरिबाला सिंह के अधिवक्ता के अनुसार अधिका​रियों को जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने का कहा गया है।