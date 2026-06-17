ट्विशा केस: अंतिम मेडिकल रिपोर्ट पर टिका पूरा केस, वकील का बड़ा खुलासा

Twisha Sharma- भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा Twisha Sharma संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने आरोपी पति समर्थ सिंह और पूर्व जज सास गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों न्यायिक रिमांड 14 दिन और बढ़ाई है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह की 14 दिनों की पिछली रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोनों की वर्चुअल पेशी की गई। भोपाल केंद्रीय जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष मजिस्ट्रेट शोभना भालावे के समक्ष पेश किया गया था। इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केस का पूरा दारोमदार अब दिल्ली की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट पर है। यही कारण है कि सीबीआई भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है।