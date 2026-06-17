17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा केस: अंतिम मेडिकल रिपोर्ट पर टिका पूरा केस, वकील का बड़ा खुलासा

Twisha Sharma death case - अधिवक्ता ने कहा कि मामले का पूरा दारोमदार अब दिल्ली एम्स रिपोर्ट पर, सीबीआई भी कर रही इंतजार

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 17, 2026

Twisha Sharma

Twisha Sharma ट्विशा शर्मा- Photo source Patrika.com

Twisha Sharma- भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा Twisha Sharma संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने आरोपी पति समर्थ सिंह और पूर्व जज सास गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों न्यायिक रिमांड 14 दिन और बढ़ाई है। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह की 14 दिनों की पिछली रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोनों की वर्चुअल पेशी की गई। भोपाल केंद्रीय जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष मजिस्ट्रेट शोभना भालावे के समक्ष पेश किया गया था। इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केस का पूरा दारोमदार अब दिल्ली की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट पर है। यही कारण है कि सीबीआई भी बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है।

पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर के आरोप

गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा केस में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्विशा का दोबारा पोस्टमॉर्टम हुआ है। मृतका के परिजनों ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर की आशंका जताई थी। इसमें मौत का कारण फांसी लगना बताया गया था।

ट्विशा के पिता की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 23 मई को दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की प्रक्रिया पूरी की।

हाई-प्रोफाइल ट्विशा डेथ केस की हकीकत सामने लाने में यह रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी भी नई दिल्ली स्थित एम्स से ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान मंगलवार को सीबीआई ने अदालत को यह सूचित भी किया कि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

सीबीआई के साथ ही पीड़ित पक्ष के वकील अंकुर पांडे ने भी इसकी पुष्टि की

ट्विशा डेथ केस में दूसरी पीएम रिपोर्ट कितनी अहम है, यह तथ्य सभी संबंधित पक्ष जानते हैं। सीबीआई के साथ ही
पीड़ित पक्ष के वकील अंकुर पांडे ने भी इसकी पुष्टि की है। उनका कहना है कि ट्विशा की संदिग्ध मौत मामले का पूरा दारोमदार अब दिल्ली एम्स की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट पर ही टिका है।

इधर सूत्रों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर मिले जख्मों के निशानों पर अहम बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक निशान ऐसे नहीं हैं जिससे किसी की मौत हो जाए। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिससे ये साबित हो सके कि ट्विशा शर्मा का कत्ल हुआ है।

ट्विशा केस: “हार मानने वाली लडक़ी नहीं थी” पिता ने बताया- ट्विशा के बिना कैसे गुजरा एक माह

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Twisha Sharma Case

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 01:18 pm

Published on:

17 Jun 2026 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा केस: अंतिम मेडिकल रिपोर्ट पर टिका पूरा केस, वकील का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘टि्वशा 16 से 19 अप्रैल तक कहां थी ? लोकेशन निकलवाए…’ सामने आएगा सच, कोर्ट में बोला पति समर्थ

Twisha Sharma Case Updates: टि्वशा के बैंक अकाउंट की जांच करने की भी मांग (Photo Source - Patrika)
भोपाल

MP में अधिकारियों को अब कोई नहीं हिला सकेगा, मंत्रियों की भी नहीं चलेगी, सीएम ही सर्वेसर्वा

No one will be able to transfer officials in MP for one year
भोपाल

एमपी में मानसून की एंट्री में देर पर प्री-मानसूनी एक्टिविटी तेज, आज 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Pre-Monsoon Activity
भोपाल

गिरिबाला-समर्थ को VIP Treatment देने वाले जेल अधीक्षक समेत 25 से ज्यादा का तबादला

MP transfer Jail Department
भोपाल

सुबह-सुबह युवाओं के साथ दौड़े जीतू पटवारी, Gwalior में बोले- सरकारी भर्ती में बार-बार फीस लेना अन्याय

Jitu Patwari ran with the youth early in the morning in Gwalior
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.