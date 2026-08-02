Bhopal news: आसीमा को ऑनलाइन ‘टूटी कटोरियां’ लौटाना पड़ा महंगा, मिनटों में निकले 95 हजार रुपए

शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार हुए। टीला जमालपुरा निवासी अभिषेक झलाया का मोबाइल हैक हुआ और फिर दो खातों से 80 हजार व 8,490 रुपए निकाल लिए गए। इसी तरह प्रीति कौशिक के खाते से 1.45 लाख, हबीबगंज निवासी कोतवाली क्षेत्र के मंगल सिंह से 2.03 लाख रुपए की धोखाधड़ी, कोलार की अलका महावर के खाते से 45 हजार व चूनाभट्टी के जगदीश राठी से 88 हजार की ठगी होने के मामले सामने आए। बता दें, केवल जुलाई माह में ही भोपाल में साइबर ठगी के 104 केस दर्ज किए गए हैं।