बड़ी अफसर बनने ठुकराई एयर होस्टेस की नौकरी, एमपी की नेहा पच्चीसिया का अब संकट में करियर

Neha Pachisia - एमपी की चर्चित महिला अफसर नेहा पच्चीसिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कटनी की सीएसपी के रूप में नेहा पच्चीसिया पर वसूली के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी शिकायतें सीधे सीएम मोहन यादव तक पहुंच गईं हैं। कटनी के एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी द्वारा लगाए गए कथित वसूली के आरोपों के बाद नेहा पच्चीसिया से कई थानों का प्रभार छीन लिया गया। अब उनपर हत्या के एक मामले में 75 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दोनों मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। नेहा पच्चीसिया ने अधिकारी बनने के लिए एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ दी थी। अब उनका करियर ही सवालों के घेरे में आ गया है।