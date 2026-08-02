महिला अफसर ने मांगे 75 लाख रुपए, सीएम मोहन यादव तक पहुंची कटनी CSP की शिकायत

Katni CSP Neha Pachisiya - कटनी की नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया अब बुरी फंस गई हैं। उन पर अवैध वसूली और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। एक ट्रांसपोर्टर से 30 हजार रुपए की अवैध वसूली के मामले में CSP) नेहा पच्चीसिया कानूनी जांच के घेरे में हैं। उनसे तीन थानों का प्रभार छीन लिया गया है। सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर लगे एक और गंभीर आरोप ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। अब हत्या के एक मामले में उनपर 75 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत सीएम मोहन यादव तक की गई है।