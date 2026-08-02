जेन Z में सबसे ज्यादा लोकप्रिय बने सीएम मोहन यादव, इंस्टाग्राम पर हुए 20 लाख फॉलोअर्स

CM Mohan Yadav - रूपेश मिश्रा भोपाल. जेन-जी के बीच सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता के बाद भाजपा ने युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर फोकस बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेन-जी से जुड़े मुद्दों पर वीडियो के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा संगठन ने भी नेताओं को इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने और युवाओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया है। ताकि जेन-जी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। बता दें, जेन-जी के बीच इंस्टाग्राम सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिहाजा पत्रिका टीम ने सीएम सहित सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों के इंस्टाग्राम एकाउंट की पड़ताल की। इस सामने आया कि कुछ मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मंत्रियों की स्थिति ठीक नहीं है। उनके एकाउंट में परंपरागत कटेंट साझा किया जा रहा है। इधर सीएम मोहन यादव जेन Z में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी सोशल मीडिया में उनके ठीक पीछे हैं।