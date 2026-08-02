हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर मंत्री गोविंद सिंह का बड़ा बयान, 100 करोड़ की संपत्ति छुपाने को बताया गलत

Govind Singh Rajput- मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चुनाव में गलत हलफनामा देने और संपत्ति की जानकारी छुपाने के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कई चुनाव लड़े पर कभी कोई जानकारी नहीं छुपाई। इस संबंध में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर मंत्री गोविंद सिंह ने यह बयान दिया। मप्र हाईकोर्ट जबलपुर ने विधायक व प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव में गलत हलफनामा देने और संपत्ति की जानकारी छुपाने के आरोपों पर दायर एक जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329(ब) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए हस्तक्षेप से स्पष्ट इंकार कर दिया। बेंच ने साफ कहा कि कानून में इसके लिए चुनाव याचिका ही वैधानिक रास्ता है।