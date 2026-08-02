रुकवा दी गाड़ी और बाहर आ गए शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में बच्चे पुकार रहें थें ‘मामा…मामा’

भोपाल रोड से लेकर शहर तक विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। कलेक्टर कार्यालय के सामने विधायक गायत्रीराजे पवार और विक्रमसिंह पवार के नेतृत्व में आयोजित स्वागत समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने देवास से अपने पुराने रिश्तों को याद किया। उन्होंने कहा कि, देवास बहुत दिनों बाद आया हूं। काम अब पूरे देश का है, लेकिन जहां भी रहता हूं, देवास की याद आती रहती है…तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। उन्होंने स्वर्गीय तुकोजीराव पवार के साथ लंबे समय तक किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि देवास के विकास की जो यात्रा वर्षों पहले शुरू हुई थी, वह आज भी निरंतर जारी है। उन्होंने स्वयं को जनता का सेवक बताते हुए कहा कि विकास के महायज्ञ में जहां भी आवश्यकता होगी, वे अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।