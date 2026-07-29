मूंग खरीदी पर बवाल के बीच शिवराज सिंह चौहान ने एमपी सरकार को लिखा पत्र

मंत्री एंदल ने बीती 28 जुलाई को ही शिवराज सिंह को ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के दौरान मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के अंतर्गत मूंग खरीद की मात्रा में वृद्धि को लेकर पत्र लिखा था। इसका उल्लेख करके शिवराज सिंह ने अपने पत्र में लिखा है- देश में कुल 5,23,243 मीट्रिक टन मूंग की मात्रा की खरीद की स्वीकृति दी गई है, जिसमें देश में सबसे अधिक 4,54,580 मीट्रिक टन मध्यप्रदेश को दी गई है। यह देश की कुल मात्रा की 87 प्रतिशत है। देश में उत्तर प्रदेश से 48,298 मीट्रिक टन, हरियाणा से 2,115 मीट्रिक टन, गुजरात से 18,250 मीट्रिक टन एवं मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 4,54,580 मीट्रिक टन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बाकी खरीदी राज्य अपने स्तर से कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई राज्य तय खरीदी पूरी कर लेता है, तो सचिव समिति के स्तर से निर्णय करके उसे अतिरिक्त खरीदी मंजूर की जा सकती है।