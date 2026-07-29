सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर से पूछा- यहां कब से हो, 5 वें दिन हटा दिया, आइएएस जैसवाल को दी नई जिम्मेदारी

IAS Parth Jaiswal - प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 8 आइएएस अफसर बदल दिए। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को छतरपुर की कमान दी है। यहां के कलेक्टर पार्थ जैसवाल को अब शहडोल का कलेक्टर बनाया है। खास बात यह है कि उनसे स्वयं सीएम मोहन यादव ने कार्यकाल की जानकारी ली थी। 5 दिन बाद आइएएस पार्थ जैसवाल को छतरपुर से हटाकर नया दायित्व दे दिया। वे शहडोल के जिला पंचायत सीईओ रह चुके हैं। पार्थ जायसवाल यहां भी करीब पांच वर्षों तक रहे। वे जुलाई 2019 से अगस्त 2024 तक शहडोल में पदस्थ रहे।