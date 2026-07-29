MP Weather : एमपी में अब बिगड़ेगा मौसम, कई जिलों में होगी अति भारी बारिश

MP Weather Update :मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरु कर दी है। राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के सूबे के पांच जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अगले 24 घंटे के दौरान चार इंच से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, 10 अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।