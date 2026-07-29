भोपाल में किसान आंदोलन से डरा प्रशासन, बुधवार को स्कूलों की छुट्टी, CM हाउस घेरने की तैयारी

पुलिस को आशंका थी कि कुछ किसान चार पहिया वाहन में बैठकर शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, इसके चलते पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई। अरेरा हिल्स और सीएम हाउस की तरफ जाने वाली हर गाड़ी को रोककर यह चेक किया गया कि कहीं उसके अंदर आंदोलनकारी तो नहीं बैठा है। शहर की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पूरे भोपाल शहर के 4000 पुलिस कर्मचारी 6 घंटे तक राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं करवा पा रहे थे। शाम के समय कार्यालयों का स्टाफ, कोचिंग सेंटर से लौटने वाले बच्चे और बड़ी संख्या में नागरिक जो जहां था वहीं फंसकर रह गया।