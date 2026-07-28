Farmers Protest: ‘मांगें पूरी होंगी तभी लौटेंगे’… सात दिन का राशन लेकर भोपाल पहुंच गए किसान

इधर, बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी ने किसान आंदोलन और खरीद कोटे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी कहते हैं, "ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। दोनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं और दोनों सरकारें हर भारतीय का ख्याल रखती हैं। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई जानकारी मिली हो, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक, हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास' के मंत्र के साथ भारत के 140 करोड़ भाई-बहनों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार दिन-रात काम कर रहे हैं…" किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी कहते हैं, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार, हमारी सरकार किसान भाई-बहनों की लगातार चिंता करती है…"