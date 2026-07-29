भोपाल में बिजली कंपनी के नाम पर साइबर फ्रॉड, लिंक क्लिक करते ही खाते से 8 लाख पार

24 नवंबर 2024 से जून 2025 के बीच फरियादी ने कई किस्तों में 60 लाख रुपए अलग-अलग खातों और कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। जब उन्होंने निवेश की रकम और मुनाफा वापस मांगा तो आरोपी बहाने बनाने लगे। जब फरियादी को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। फिर वे पुलिस के पास गए, जहां महीनों जांच के बाद भी कुछ पता नहीं चला। बाद में निजी साइबर एसपर्ट की मदद से पता चला, ठगों ने 100 से अधिक बैंक खातों व विभिन्न कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर रकम ट्रांसफर कराई है।