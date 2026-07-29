Datia By-Election : बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कराने की कांग्रेस ने जताई आशंका, चुनाव आयोग से की शिकायत

Datia By-Election - दतिया उपचुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने यह शिकायत की है। उन्होंने दतिया में बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की आशंका जताई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को शिकायत में कहा है दतिया में गड़बड़ी कराने के लिए पड़ोसी जिले भिंड के पुलिस अधिकारियों को बुलाने का प्लान है। उनकी यहां ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इस बीच जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।