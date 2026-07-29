Singrauli News: बेटे को अस्पताल पहुंचाने से पहले पिता की थमी सांसें, बेटे ने भी तोड़ा दम, पति-बेटे की मौत से बेखबर मां लड़ रही जिंदगी की जंग

हादसे में गंभीर रूप से घायल इन्द्रकली को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इंद्रकली पति और बेटे की मौत से बेखबर है और अभी मौत से जिंदगी की जंग लड़ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दोहरी त्रासदी से पोड़ी तृतीय गांव सहित पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है।