दो से ज्यादा संतान होने के कारण सिंगरौली सब रजिस्ट्रार की सेवाएं समाप्त

मामले की शिकायत के बाद वर्ष 2025 में विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। जांच अधिकारी के रूप में वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर पवन अहिरवार को नियुक्त किया गया था। जांच प्रतिवेदन में आरोप को सिद्ध बताया गया। इसके बाद अशोक परिहार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें तीसरी संतान संबंधी नियमों की जानकारी नहीं थी तथा विभाग की ओर से इस संबंध में कोई विशेष सूचना भी प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि विभाग ने उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। आदेश में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित उस प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार 26 जनवरी 2001 अथवा उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान रखने वाला व्यक्ति शासकीय सेवा अथवा पद के लिए पात्र नहीं माना जाता।