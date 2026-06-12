शिवपुरी से भागे प्रेमी जोड़े को गुजरात में पकड़ा, पुलिस अभिरक्षा में युवक ने प्रेमिका की हत्या की

11 जून को पुलिस ने राजकोट जिले के सांपर क्षेत्र में एक फैक्ट्री के बाहर बनी मजदूरों की झोपड़ी से दोनों को पकड़ लिया। बरामदगी के बाद पुलिस टीम दोनों को लेकर शिवपुरी के लिए रवाना हो गई। रात होने के कारण पुलिस दल ने गांधीनगर से आगे उदयपुर हाईवे पर स्थित होटल राइन इन पोर्ट में रात करीब 10 बजे रूकने का निर्णय लिया। रात 11 बजे सभी ने खाना खाया और होटल में रूकने के लिए सो गए। रात करीब 1 बजे के बाद अचानक कमरे से हलचल व चीख पुकार की आवाजें आईं। संतोष जाटव ने धारदार चाकू से पहले रजनी धाकड़ का गला रेत दिया और इसके बाद खुद के गले पर भी वार कर लिया।