2500 करोड़ के प्लांट की नीव रखकर बोले सीएम मोहन यादव- ‘यहां बनी मिसाइलों से दमकेगा एमपी’

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा- भगवान न करे, लेकिन जब भी देश की रक्षा के लिए युद्ध होगा। तब शिवपुरी से हथियार, मिसाइल, गोलाबारूद सीमाओं पर जाएंगे। वे दुश्मन का सीना चीरेंगे। इस दौरान उन्होंने सीएम के सामने चार मांगें रखते हुए कहा, शिवपुरी में 108 फीट की शिव प्रतिमा, 120 करोड़ की सर्कुलर रोड, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेश्यलिटी और कार्डियोलॉजी विभाग, सीटी स्कैन और खोड़ में स्नातक कॉलेज की व्यवस्था कराएं। इसपर सीएम ने इन मांगों पूरा करने की तुरंत ही घोषणा कर दी। साथ ही, सुभाषपुरा को नई तहसील बनाने, कोलारस के खतौरा में सांदीपनि स्कूल और पिछोर में अस्पताल बनाने की भी घोषणा कर दी।