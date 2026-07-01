SDM और पटवारी ने मांगी रिश्वत, शिवपुरी में EOW ने वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर दर्ज किया मामला

बता दें कि दो दिन पहले ही रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई को EOW का टीम ने राजस्थान के भीलवाड़ा में रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई शराफत शेख पिता शफी मोहम्मद निवासी शास्त्रीनगर से उसके भाई लियाकत निवासी सात भाइयों की गली, जूनावास के साथ मारपीट न करने और उसे कानूनी मदद दिलाने के बदले में रिश्वत ले रहा था। लियाकत के खिलाफ रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, जिसके कारण पुलिस उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी हेड कांस्टेबल तपेश गोसाई ने परिवादी को धमकाया कि, वो उसके 70 वर्षीय बुजुर्ग भाई को हथकड़ी लगाकर पूरे भीलवाड़ा में घुमाएगा, जिससे पूरे इलाके में उसकी बदनामी होगी। इसके अलावा, उसने रिश्तेदारों को साइबर क्राइम के मामलों में फंसाने और जेल में मारपीट करने की भी धमकी दी थी। इतना ही नहीं आरोपी रिश्वत के 10 हजार रुपये पहले ही फरियादी से ले चुका था।