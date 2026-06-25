‘4 लड़कों ने मोबाइल छीना, सिम तोड़ दी’, शिवपुरी में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत

बताया जा रहा है कि शिल्पी को जब इन चारों युवकों ने लाइब्रेरी में परेशान किया था। उसके बाद गुस्से में शिल्पी पिछोर थाने पर शिकायत के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने यह बोलते हुए शिल्पी को थाने से भगा दिया कि वह शिकायती आवेदन लेकर आए। इसके बाद शिल्पी वापस थाने नहीं आई और इसके बाद उसका शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर देती तो शायद यह खुदकुशी की घटना नहीं होती। एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर 4 लोगों पर दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में शिल्पी थाने पर शिकायत करने आई थी, लेकिन फिर उसकी मां का उसके पास फोन आया था। उसके बाद वह थाने से चली गई। अगर वह शिकायत करती तो हम कार्रवाई करते।