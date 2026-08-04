Shivpuri News: लड़खड़ाते हुए स्कूल पहुंचे मास्साब, लोगों ने बनाया शराबी शिक्षक का वीडियो

Shivpuri Drunk Teacher Video: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा अनुविभाग के ग्राम लालपुर में शासकीय माध्यमिक स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचे और काफी लड़खड़ाकर चल रहे थे। बच्चों ने जब शिक्षक को शराब के नशे में देखा तो परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और शराब के नशे में धुत शिक्षक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इधर इस मामले में करैरा बीईओ का कहना है कि वीडियो मेरे पास भी आए हैं। हम मामले में जांच कर शिक्षक पर कार्रवाई करेंगे।