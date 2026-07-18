पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 70 फीट गहरे कुएं का लगभग 40 फीट पानी मोटर की मदद से निकलवाया। पानी कम होने के बाद ग्रामीणों की सहायता से कुएं में तलाश की गई, इस दौरान दोनों नाबालिगों के शव बरामद हुए। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले भी ग्रामीण इसी कुएं से पानी भरकर ले गए थे, लेकिन उस समय किसी को कुएं में शव होने की भनक तक नहीं लगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों नाबालिग रात में किन परिस्थितियों में घर से बाहर निकलीं और उनकी मौत कैसे हुई। गांव में हत्या और आत्महत्या दोनों तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पुलिस ने अभी किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं की है।