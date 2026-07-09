Shivpuri Pregnant Woman Roadside Delivery: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बार फिर एंबुलेंस व्यवस्था की हकीकत सामने आई है। मामला जिले की बैराड़ तहसील का है जहां के राजपुरा टपरा गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को फोन किया। काफी देर तक एंबुलेंस नहीं आई तो परिजन प्रसूता को बाइक से ही अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दे दिया। जब इस बात की खबर तहसीलदार को लगी तो वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और अपनी गाड़ी से प्रसूता व नवजात को अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैस के द्वारा मानवीयता दिखाते हुए तुरंत प्रसूता को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाने की लोग गुरुवार को जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है।