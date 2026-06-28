महिलाओं ने पानी की परेशानी बताई तो शिवपुरी में बीजेपी विधायक ने थमाई पानी की बोतल, वीडियो

BJP MLA Video Viral- मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम लोधी (BJP MLA Pritam Lodhi) इस वीडियो में एक महिला, जो पानी की समस्या लेकर आई महिला को पानी की बोतल देकर चलते बनते है। वह महिलाओं का हसते हुए बुंदेली में कहते है कि 'मोए वोट नही दोगी तो कौन को दोगी।' यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। यह वीडियो शिवपुरी के पिछोर क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है जब विधायक शनिवार को दौरे पर थे। बता दें कि, यह पहली बार नहीं है जब प्रीतम लोधी के बयानों ने सुर्खियां बनाई हो। हालही में उन्होंने मंच से एक चंबल के डाकू को अपना भाई बता दिया था।