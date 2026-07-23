400 साल पुरानी 3.5 टन वजनी तोप कहां ले गए चोर? एमपी से राजस्थान तक तलाश

Shivpuri News :मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से चोरी हुई करीब 400 साल पुरानी 3.5 टन वजनी अष्टधातु की तोप की तलाश अब राजस्थान के करौली जिले तक पहुंच गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस को मिले खुफिया इनपुट के आधार पर करौली पुलिस के सहयोग से हिण्डौन सदर थाना क्षेत्र के गांवड़ा मीणा में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और कई स्थानों पर जेसीबी से खुदाई भी कराई गई, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा।